Incidente mortale in autostrada, perde la vita geometra siciliano

Amedeo Brucculeri, geometra, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada A1.

L’incidente mortale, in particolare, è avvenuto tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud. A perdere la vita è Amedeo Brucculeri, 50enne geometra di Agrigento. L’uomo, residente a Carpi, era a bordo della sua Fiat quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato – intorno la mezzanotte di ieri – contro un Tir.

Lo scontro non ha purtroppo lasciato scampo al 50enne, che è deceduto sul colpo all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria. Illeso invece il camionista. Amedeo Brucculeri, originario di Agrigento, si era trasferito da circa un anno nel capigiano, in quanto aveva iniziato a lavorare presso la cooperativa edile CMB come contabile.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polstrada e sanitari 118.