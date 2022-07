Scontro fatale auto-moto, perde la vita il 32enne Giovanni Rizzo

La seconda vittima lungo le strade siciliane nel giro di 24 ore è il 32enne Giovanni Rizzo. Anche lui, come la vittima della Partinico-Alcamo, morto mentre era in sella alla sua moto che si è scontrata contro una vettura. Lo schianto intorno alle 19 di ieri nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa.

Non c’è stato nulla da fare per salvare l’uomo a causa dello scontro violentissimo avvenuto lungo la strada di collegamento “Malavita”. Il giovane sarebbe morto sul colpo nell’incidente frontale tra i due mezzi.

Giovanni Rizzo era di Santa Croce, lavorava al supermercato Conad mentre il fratello è un poliziotto in servizio a Vittoria. Sul luogo dell’incidente sinistro sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e il personale del 118 ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia simile ieri sulla Statale 113 tra Partinico e Alcamo

Ieri è morto Antonino Cernigliaro, 40 anni, di Piana degli Albanesi ma residente a Partinico a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 113 tra Partinico e Alcamo. Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. È morto al civico di Palermo.

L’uomo è finito contro un tir mentre era in sella alla sua motocicletta. A causa dell’impatto violentissimo è stato sbalzato dalla sella per poi finire contro alcuni muri laterali. In seguito allo schianto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo in ospedale. Dopo le prime cure è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale “Civico” di Palermo. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. Purtroppo l’uomo, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la ricostruzione del tragico incidente stradale.