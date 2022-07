Orrore in Sicilia, infermiere uccide due pazienti: “Vendetta dopo il trasferimento”

Avrebbe ucciso per vendicarsi dell’ospedale che lo aveva trasferito di reparto Vincenzo Villani Conti, l’infermiere del Cannizzaro di Catania arrestato, ieri per omicidio premeditato pluriaggravato di due pazienti, uccise tra il 2020 e il 2021, con una massiccia somministrazione di diazepan. Il movente del delitto – le vittime sarebbero state scelte casualmente – emerge dalla misura cautelare emessa dal gip di Catania.

Sono due donne le vittime dell’infermiere, sarebbero state scelte a caso

Sono due donne, una ultra60enne ed una di 80 anni, le presunte vittime che sarebbero state uccise da Vincenzo Villani Conti. Secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del Gip l’infermiere avrebbe ucciso per vendicarsi dell’ospedale che lo aveva trasferito di reparto, scegliendo a caso le sue vittime.

L’assessore Razza ordina un’ispezione

“Ho chiesto al direttore generale una relazione. Con l’ispezione che ho disposto voglio comprendere il motivo per cui questo infermiere era stato trasferito da due reparti. La magistratura farà il suo corso, ma l’attività ispettiva dell’amministrazione è capire se questi trasferimenti dovevano fare scattare un alert e se a seguito di quell’alert dovevano essere assunti provvedimenti”. Così l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza riguardo alla vicenda dell’infermiere arrestato ieri, a Catania, con l’accusa di duplice omicidio: per gli inquirenti avrebbe somministrato a due pazienti, ricoverate, due farmaci che non erano stati prescritti e che secondo gli accertamenti medico-legali sui cadaveri sarebbero stati la causa del decesso. “Se la Regione si è costituita parte civile contro di me (Razza è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta falsificazione dei dati Covid), a maggior ragione si costituirà parte civile contro chi è accusato di aver fatto due morti”, ha concluso