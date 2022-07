Tragedia a Partinico, muore in incidente Antonino Cernigliaro di Piana degli Albanesi

Tregedia a Partinico dove è morto un uomo di 40 anni a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 113 tra Partinico e Alcamo. Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta, è morto dopo il trasporto in ospedale.

La vittima di questo ennesimo dramma della strada è Antonino Cernigliaro, 40 anni, di Piana degli Albanesi ma residente a Partinico. Lo riporta Blogsicilia.

L’uomo è finito contro un tir mentre era in sella alla sua motocicletta. A causa dell’impatto violentissimo è stato sbalzato dalla sella per poi finire contro alcuni muri laterali.

In seguito allo schianto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo in ospedale. Dopo le prime cure è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale “Civico” di Palermo. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. Purtroppo l’uomo, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la ricostruzione del tragico incidente stradale.