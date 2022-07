Quasi 10mila nuovi positivi in 24 ore, “Situazione critica al Cervello”

Sono quasi 10.000, 9.747 perla precisione, i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 32.982 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.259. Il tasso di positività sale oltre il 29,5.%, il giorno precedente era al 5,3%. La Sicilia è al sesto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 129.010 con un aumento di 1.492 casi. I guariti sono 9.320 mentre si registrano 31 vittime e il totale dei decessi resta 11.323. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1043, 6 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, tre in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.643 casi, Catania 2.031, Messina 1.806, Siracusa 1.427, Trapani 1007, Ragusa 722, Caltanissetta 625, Agrigento 1.276, Enna 306.

“Stiamo vivendo momenti di recrudescenza negli accessi e aumentano anche i ricoveri. Siamo sotto pressione da tutti i punti di vista”. Lo ha detto Tiziana Maniscalchi, coordinatrice dei posti letto Covid e responsabile del pronto soccorso del Cervello, intervistata da Blogsicilia, nel corso di un vertice nella sede dell’Ordine dei medici.

La situazione al Cervello è critica ma sotto controllo, dice la Maniscalchi. “Gli accessi sono raddoppiati e raggiungiamo picchi di 50 persone al giorno. La gran parte può essere dimessa perché si tratta di persone vaccinate. Dalle 15 alle 17 persone al giorno però vengono ricoverate perché con polmoniti gravi ed è possibile che si riapra un altro reparto di pneumatologia”.

“I fragili sono quelli che la pagano di più e che continuano a rischiare e a morire, anche se in minima parte – continua la responsabile del pronto soccorso del Cervello – I reparti continuano ad avere un altro numero di pazienti fragili ricoverati”.