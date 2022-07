I negozi della mafia di Palermo, 4 arresti e sequestro milionario I NOMI

Giuseppe Calvaruso, considerato il reggente della famiglia mafiosa di Pagliarelli, si poté infiltrare in una serie di attività commerciali attraverso un’impresa edile creata di proposito e una serie di ristrutturazioni nella catena di importanti marchi. Con l’operazione Sottoveste di questa mattina la Guardia di Finanza di Palermo ha portato 2 persone in carcere, 2 ai domiciliari. Per tre scatta lq misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per un anno.

Le accuse sono, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare cosa nostra.

Sequestrate anche 5 società del settore vendita al dettaglio di abbigliamento, intimo ed accessori e dei relativi 13 punti vendita con sede a Palermo, Cefalù e Favignana, oltre a un’auto. Il valore dei beni sequestrati si aggira sui 5 milioni di euro.

Le indagini si sono concentrate su due imprenditori palermitani che, avrebbero gestito attraverso prestanome una serie di attività, consentendo di agevolare e rafforzare gli interessi del mandamento di Pagliarelli. Uno degli indagati, imprenditore di successo, avrebbe fornito sostegno a colui che risulterebbe essere il “reggente” del mandamento, già condannato per associazione mafiosa.

Appena uscito dal carcere era stata costituita un’impresa edile alla quale sarebbero stati affidati importanti lavori di ristrutturazione di numerosi punti vendita. Questo avrebbe consentito al reggente di procurarsi contatti con soggetti di rilievo del mondo imprenditoriale, assunzioni di familiari nei punti vendita, dopo l’arresto, elargendo somme di denaro ed altre forme di supporto economico durante il periodo di detenzione. Una condotta avrebbe permesso di rafforzare il potere dell’uomo d’onore sul territorio, consentendo di conseguire notevoli guadagni da utilizzare per le finalità proprie dell’organizzazione mafiosa, prima fra tutte l’assistenza alle famiglie dei detenuti, condizione imprescindibile per la sopravvivenza stessa di cosa nostra.

I nomi degli indagati

Nell’operazione Sottoveste in carcere sono finiti: Cesare Ciulla, 62 anni, titolare di fatto della Due H srl, Primaria valigeria Quattrocchi srl, Intimoda Group srl, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia aggravata dall’aver agito per agevolare cosa nostra. Giuseppe Calvaruso, 45 anni, Palermo, ritenuto socio occulto della Intimoda Group srl, indagato per intestazione fittizia aggravata dall’aver agito per agevolare Cosa Nostra. Ai domiciliari Giovanna Calvaruso, 42 anni, Palermo, ritenuta socio occulto della Intimoda Group srl, indagata per intestazione fittizia aggravata dall’aver agito per agevolare cosa nostra. Diego Ciulla, 61 anni, Palermo, titolare di fatto della H Passi e Passetti srl e della Eich Store srl, indagato per intestazione fittizia.

L’interdittiva ad esercitare attività imprenditoriale per un anno nei confronti di Samuele Anzalone, 27 anni di Palermo, rappresentante legale della Intimoda Group srl, indagato per intestazione fittizia; Stefano Ganci, 28 anni, Palermo, rappresentante legale H Passi e Passetti srl, indagato per intestazione fittizia e Pietro Castagna, 61 anni, di Palermo rappresentante legale della Eich Store srl, indagato per intestazione fittizia.Sono state sequestrate le società Intimoda Group srl con punto vendita ad insegna “Yamamay” in Palermo, Via Lanza di Scalea (Centro Commerciale Conca d’Oro); H Passi e Passetti srl punti vendita: insegna “Hessian Passi e Passetti” a Palermo, Via Sciuti 24; insegna “Hessian bebè”, a Palermo, via Sciuti 18; insegna “Yamamay” sito in Favignana (Tp), corso Vittorio Emanuele 6, Eich Store Srl, con punto vendita ad insegna “Eich Store” a Palermo, via Roma 505. Due H. Srl, punti vendita: insegna “Yamamay” a Palermo, via Sciuti 35/37; insegna “Yamamay” a Cefalù (Pa), via Corso Ruggero 41/42; Primaria Valigeria F. Quattrocchi srl punti vendita: insegna “Hessian” a Palermo, Via Sciuti 10, insegna “Hessian” a Palermo, Viale Strasburgo 248-250, insegna “Hessian” a Palermo in via Roma 241/243/245; insegna “Hessian Shoes” a Palermo, Via Sciuti 32/a 32/b; insegna “Hessian Travel & Business” a Palermo, Via Sciuti 8; insegna “Quattrocchi”, via Maqueda 463.