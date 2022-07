Si accascia e muore, tragedia in spiaggia

Tragedia alla Scala dei Turchi di Realmonte dove una turista canadese di 54 anni, è morta a causa di un malore.

La donna si è sentita male nei pressi del parcheggio Michelangelo della Scala dei Turchi si è accasciata priva di sensi sul selciato. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La salma è stata trasferita all’obitorio di Porto Empedocle e la Procura ha disposto la restituzione ai familiari visto che la causa della morte sarebbe riconducibile ad un infarto.

Una tragedia simile nei giorni scorsi ma la vittima è stata un ragazzo di 22 anni. La tragedia a Petrosino dove un giovane è morto annegato. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita in mare, tra la zona del Biscione e Sibiliana. Ricerche non facili da parte di Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e altre forze dell’ordine, perchè sono andate avanti per ore a tarda sera col buio e con la scarsa luce artificiale.

Il giovane morto annegato a Petrosino è un 22enne di origina tunisina che si era tuffato per un bagno. Alcune persone lo avevano notato, ma dopo poco si erano accorti che il corpo aveva iniziato a galleggiare come se il giovane fosse privo di sensi.

Secondo una prima ricostruzione, il 22enne era andato al mare con un amico dopo una giornata di lavoro. Adesso, però, andranno accertate le cause della morte che potrebbe essere legata a un malore.