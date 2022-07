Terribile schianto sulla SS115, 4 feriti, uno grave soccorso in elicottero

Grave incidente stradale questa mattina lungo la SS115. Sono quattro le persone rimaste ferite nello schianto tra due auto. Una, gravissima, è stata portata all’ospedale di Caltanissetta in Elisoccorso.

Sono in tutto quattro i feriti, di cui uno grave, di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 115 nei pressi di palme di Montechiaro, in provincia di Agrigento, in direzione della città dei Templi. Lo riporta Grandangolo Agrigento.

Due automobili si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Si è trattato di un impatto violentissimo. Su posto il personale del 118 che ha trasportato in ospedale i feriti. Per una persone, rimasta ferita in modo più grave, è stato disposto il trasferimento a Caltanissetta a bordo di un elicottero del 118.

Sulle dinamiche del sinistro indaga la Polizia Stradale.