Vogliono entrare in reparto e picchiano a sangue il medico, terrore al Policlinico

PALERMO – Un altro medico aggredito selvaggiamente al Policlinico di Palermo. I parenti di una donna ricoverata hanno fatto irruzione nel reparto di Gastroenterologia, distruggendo la sala e picchiando il medico di turno che ha subito diverse fratture.

Attorno alle 22 il medico avrebbe chiesto alla figlia della paziente di allontanarsi dalla stanza di degenza, in quanto l’orario delle visite era già terminato da tempo. Così la donna avrebbe chiamato gli altri due parenti che sono riusciti ad aggirare la vigilanza e sono saliti in reparto. Il medico è stato colpito a calci e pugni che gli hanno anche scaraventato addosso una scrivania. Come se non bastasse, hanno ribaltato il tavolo ovale della sala medici e distrutto gli armadietti del personale sanitario.

Sul posto è giunta la polizia. Per i due è scattata la denuncia per lesioni gravi. La prognosi del medico è di 40 giorni. È stato sottoposto a una tac per accertare se le percosse avessero provocato o meno danni cerebrali.