Proposta di matrimonio al Borgo Vecchio tra musica neomelodica, botti e una mega busta

Al Borgo Vecchio, storico quartiere di Palermo, va in scena la proposta di matrimonio che ha mobilitato l’intero rione. Una proposta di matrimonio plateale. Una mega busta, fuochi d’artificio e canzoni neo melodiche per dichiarare il proprio amore all’amata e chiederle la mano.

Così il Borgo Vecchio qualche sera fa si è animato con un piccolo palchetto al cui interno vi era una busta. La ragazza è stata portata con una benda agli occhi sul luogo della sorpresa. Qui le è stata consegnata una chiave con la quale ha aperto la grande busta. In sottofondo varie canzoni d’amore napoletane, botti e fontane di fuoco che hanno riscaldato la piazza.

Una volta aperta la busta è compara la grande scritta “mi vuoi sposare” in led ed è anche comparso il romantico fidanzato che ha “incassato” il Sì dalla propria amata. La scena si è chiusa con lo sparo di fuochi d’artificio, un ballo e una miriade di lacrime e flash di cellulari che hanno ripreso l’inusuale scena in stile “C’è posta per te” di Maria De Filippi.

Presenti per l’occasione anche i fotografi. Impossibile non immortalare questo momento per renderlo immortale e per ricordarlo per sempre. A riprendere la coppia del Borgo Vecchio anche diversi cellulari. I video poi sono finiti in rete con tanto di critiche e apprezzamenti.