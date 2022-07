Tre giorni di agonia, muore Giovanni Bucolo dopo grave incidente

Giovanni Bucolo, 57 anni, è morto in ospedale a Messina in seguito ad un grave incidente stradale.

L’uomo era ricoverato da venerdì scorso dopo il grave sinistro avvenuto lungo la tangenziale della Città dello Stretto. A scontrarsi, nella galleria Scoppo, quella immediatamente precedente all’uscita dello svincolo di Boccetta, nella direzione Palermo-Messina, erano stati un mezzo pesante e l’autovettura guidata dalla vittima.

Troppo gravi erano le ferite riportate da Bucolo nel corso del violento impatto tra la sua automobile e il mazzo pesante. Dopo l’incidente l’uomo è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno provato a salvargli la vita. L’uomo ha subito un delicato intervento chirurgico all’aorta ed è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo tre giorni l’uomo non ce l’ha fatta.

Sull’incidente indaga la polizia stradale. Intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale come supporto.