Uomo si toglie la vita a San Vito lo Capo per una delusione d’amore

Un uomo trovato morto a San Vito lo Capo, celebre località balneare in provincia di Trapani. Si tratterebbe di un suicidio.

Ad essere trovato senza vita un uomo di 40 anni. L’uomo avrebbe deciso di compiere l’estremo gesto in seguito ad una delusione d’amore come conferma il Giornale di Sicilia. La vittima è A.D. trapanese e il cui corpo senza vita è stato trovato all’interno di un rudere a San Vito.

Il corpo senza vita dell’uomo era in una costruzione in corso di ristrutturazione nella zona di via del Secco. Alcuni turisti che sono passati vicino al rudere hanno avvertito un odore forte e hanno chiamato i soccorsi. Le autorità hanno fatto l’amara scoperta e hanno avviato le indagini.

Nel giro di poche ore il caso è stato risolto dai Carabinieri della locale stazione. La morte sarebbe la conseguenza di un suicidio. Sul posto sono stati trovati delle lettere dove il 40enne spiega le ragioni del suo gesto.

La Procura non ha disposto ulteriori approfondimenti e la salma è stata restituita ai familiari.