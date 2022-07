Sharon Stone a Siracusa per Dolce&Gabbana esalta la Sicilia

Sharon Stone ha partecipato all’evento Dolce&Gabbana di Siracusa. La diva, incantata dalla Grotta dei Cordari, ha anche postato diversi video sui social, descrivendo la bellezza dei luoghi. Questa sera l’evento nella piazza di Siracusa. Un altro evento esclusivo per i soli invitati dai due stilisti.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto Siracusa per celebrare il decennale dell’Alta Moda del loro brand. Ieri sera, alla Grotta dei Cordari nel parco archeologico della Neapolis, la prima di quattro serate evento: la presentazione delle creazioni di Alta Gioielleria.

Come detto anche Sharon Stone era presente. Era lei la diva della serata. Per l’occasione la celebre attrice americana ha indossato un top bustier bianco con dettagli in maglia drappeggiata abbinato a pantaloni di seta coordinati. Ha accessoriato il suo look con orecchini, collana e anello della collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria.

I due stilisti Dolce e Gabbana hanno accolto Sharon Stone che poi si è concessola ai fotografi. Poi ha cenato, insieme agli altri, gustando lo street food siciliano. Dopo la mostra dei preziosi, si è tenuto sul palco del Teatro greco di Siracusa un concerto con la pianista Aida Bousselma ed il soprano Mariam Battistelli.

Tra i vip presenti per l’evento Alta Sartoria c’erano anche il regista premio Oscar, Giuseppe Tornatore, l’attrice inglese Helen Miller, Kris Jenner, imprenditrice e star della televisione americana, madre di Kim Kardashian, Kitty Eleanor Spencer, modella e aristocratica britannica, primogenita di Charles Spencer, IX conte Spencer, e nipote di Lady Diana.

Stasera in programma la sfilata di Alta Moda – collezione donna in piazza Duomo a Siracusa. Per l’occasione ci sarà una spettacolare passerella, lunga centinaia di metri che è stata realizzata al centro della piazza, ricreando i materiali della Cattedrale di Siracusa che sarà da scenografia naturale.