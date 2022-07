La bara del piccolo Andrea Mirabile è arrivata a Palermo

È arrivato a Palermo il corpo del piccolo Andrea Mirabile, il piccolo di 6 anni morto a Sharm el Sheikh in vacanza con i genitori. La salma è giunta all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

L’aereo un volo di linea della compagnia Ita partito da Roma alle 19.25 è atterrato a Palermo alle 20.20.Ad attendere la bara del piccolo alcuni parenti e amici dei genitori. Momenti di dolore e sconforto all’aeroporto all’arrivo della piccola bara.

“Nell’interesse dei propri assistiti, si comunica che la famiglia ha chiesto silenzio e rispetto del proprio dolore tenuto conto della pressione mediatica che si è creata – dice l’avvocato Simone Aiello – La famiglia ritiene che qualsiasi forma di speculazione sulle cause del decesso sia prematura. Pertanto i genitori del piccolo Andrea hanno deciso di non rilasciare o far rilasciare più dichiarazioni, sino a quando non ci saranno notizie ufficiali e rilevanti, che verranno immediatamente messe a disposizione della stampa attraverso i propri legali”.

La famiglia si è sentita male venerdì scorso, forse per una intossicazione alimentare. Ma le cause della tragedia sono tutte da accertare. Indagano sia la Procura di Sharm El Sheik che quella di Palermo.