Vanno in vacanza e il bimbo muore, mamma e papà tornano oggi a Palermo senza Andrea

“Andrea e i suoi genitori, Rosalinda e Antonio, torneranno a casa finalmente oggi con un volo sanitario speciale attrezzato di terapia intensiva”. A dirlo è la cognata della famiglia del piccolo Andrea Mirabile. Il bambino è morto a Sharm el Sheikh, in Egitto, durante la vacanza con i genitori.

Ieri è stato dato il via libera al rimpatrio dei due con un volo speciale che atterrerà questa mattina a Palermo. “Ringraziamo tutti voi – dice la cognata – perché vi sareste attivati per una raccolta fondi per pagare le spese di questo volo pur di farli rimpatriare, ma l’assicurazione del viaggio grazie a tutti gli appelli, la stampa e ogni modo che abbiamo provato a inventarci, coprirà interamente tutte le spese”.

Antonio Mirabile, ancora in condizioni critiche, dopo l’atterraggio a Palermo sarà portato al Policlinico secondo quanto sostiene la cognata “e si vedranno le sue condizioni che comunque sembrano migliorare ogni giorno”.

Il piccolo morto invece arriverà a Palermo sabato. “Verrà fatta la sua veglia a casa con i genitori e la famiglia stretta. Il funerale per salutarlo supponiamo sarà tra lunedì e martedì e in questo caso chiunque vorrà potrà dare lui un degno saluto al nostro piccolo. Faremo sapere il giorno l’ora e la parrocchia. Presumibilmente la chiesa San Basilio di via Paruta. “Grazie di cuore – dice la cognata della famiglia che rientrerà dall Egitto – a chiunque abbia avuto un pensiero e una preghiera per lui, per i suoi genitori e per noi zii e cugini. Tanto amore è arrivato ed è stato sempre raccontato a Rosa e Antonio. Grazie”.