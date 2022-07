Tromba d’aria e maltempo, spettacolo nello Stretto di Messina

Una tromba d’aria si è formata questa mattina nel mare dello Stretto di Messina. Una conseguenza dell’ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando l’Italia da Nord verso Sud.

Il maltempo è giunto, dopo aver causato danni e disagi al centro Italia, nel Meridione dove toccherà anche la porzione orientale della Sicilia e i primi effetti si stanno già vedendo. Su Facebook sono state pubblicate le immagini della tromba d’aria che si è formata nello Stretto di Messina. Un vero e proprio spettacolo in mare che per fortuna non ha causato danni.

Intanto la situazione meteo è in peggioramento in Sicilia dove è prevista pioggia nelle prossime ore con un conseguente abbassamento delle temperature.

Le foto pubblicate da Pippo La Fauci sui social.