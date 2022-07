A Siracusa Dolce&Gabbana portano moda e vip, c’è anche Jennifer Lopez

Arriva a Siracusa Jennifer Lopez. È lei una delle celebrità americane più attese per il mega evento di Dolce&Gabbana. Intanto il litorale aretuseo è un pullulare di yacht e mega imbarcazioni che ospitano parte dei 700 invitati. Da oggi, venerdì 8, a lunedì 11 luglio le iconiche location di piazza Duomo, Castello Maniace, parco archeologico della Neapolis e Marzamemi ospiteranno le collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria.

In questi giorni Stefano Dolce e Domenico Gabbana si sono fatti notare tra piazza Duomo a Siracusa e il borgo di Marzamemi. Sono queste le principali location delle serate che ospiteranno gli eventi esclusivi di alta moda per il decennale dei due stilisti, arrivati nei giorni scorsi a bordo del mega yacht Regina D’Italia.

Come detto, cornice della presentazione dell’evento Alta Sartoria di Dolce e Gabbana saranno la piazza di Siracusa, off limits a tutti se non agli invitati, e Marzamemi. A Siracusa è tutto pronto ed è già stata montata una importante scenografia come sono soliti fare Dolce&Gabbana in queste occasioni.

Ben Affleck, Jennifer Lopez, Beyoncé ma anche l’attrice l’italiana Monica Bellucci tra gli invitati più attesi della kermesse. Difficilmente si potranno vedere passeggiare per le vie di Siracusa. «Non possiamo fare nomi ma possiamo dire che tutti sono entusiasti di arrivare in Sicilia e a Siracusa, per molti di loro è la prima volta», ha spiegato Fedele Usai, group communication and marketing officer di Dolce&Gabbana.

Un evento, quello di Dolce&Gabbana che darà ancora una volta lustro allwa Sicilia nel mondo. Anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento di Siracusa. “Dolce&Gabbana hanno scelto Siracusa e le bellezze della sua provincia per celebrare i dieci anni delle sfilate di alta moda del loro brand in Italia. Un evento che si svolgerà in tre giorni e che darà grande lustro alla nostra Isola. A loro e agli oltre 700 ospiti previsti diamo un caloroso benvenuto nella meravigliosa Sicilia”.

Ieri si è svolto un evento privato di benvenuto. Tra i presenti anche Licia Ronzulli. “Un onore poter incontrare Domenico Dolce e Stefano Gabbana ieri a Siracusa tra arte, storia, cultura e alta moda – ha scritto la senatrice di Forza Italia su Instagram – Un’eccellenza italiana a livello internazionale, nostro biglietto da visita nel mondo interpretando tradizioni e futuro, qualità ed esperienza, buon gusto e innovazione: in una parola, l’Italia!”.

Oggi nella Grotta dei Cordari, all’interno del Parco archeologico di Siracusa, è in programma la presentazione della collezione di alta gioielleria. A seguire un concerto al Teatro greco riservato ai 700 ospiti.