Dramma della solitudine, un uomo trovato morto in casa da giorni

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in casa a Castelvetrano, nel trapanese. Un vero e proprio dramma della solitudine visto che l’uomo, che viveva da solo dopo la morte della madre. È stato trovato senza vita dopo alcuni giorni dal decesso.

Forse un malore improvviso ha ucciso Antonio Pecoraro che viveva al secondo piano di un appartamento in via Pietro Luna, al centro della città di Castelvetrano.

Un amico lo ha chiamato più volte al telefono senza riuscirci. Così ha chiamato i soccorsi. L’amara sorpresa è stata fatta dalla Polizia municipale intervenuta. Il medico legale ha consegnato la salma accertando la morte naturale del 58enne.

Il dramma a Vittoria

Dramma della solitudine simile avvenuto a Vittoria nei giorni scorsi. Una donna di 75 anni che viveva sola è stata trovata morta forse da settimane all’interno della sua abitazione. I vigili del fuoco hanno dovuto buttare già la porta dell’abitazione per entrare. Poi l’amara constatazione trovando il corpo dell’anziana in evidente stato di decomposizione.

La donna non era sposata. Pare che con lei, ma questo dettaglio non ci è ancora stato confermato, ci fosse anche il suo cane. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti in via Garibaldi, la donna era molta da molti giorni, forse quasi un mese. La tragedia ha generato sgomento nel paese siciliano di Vittoria. In tanti si chiedono come sia stato possibile che la donna sia morta in totale solitudine e che solo dopo alcune settimane ci sia accorti della sua assenza.