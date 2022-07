Dipendente Inps lavora in studio legale, è truffa: scatta sequestro di 95mila euro

Scoperta l’ennesima truffa ai danni dell’INPS. Un dipendente dell’istituto non aveva comunicato di lavorare anche in uno studio legale per evitare il dimezzamento dello stipendio.

La scoperta dei Finanzieri

Così i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per un valore di circa 96 mila euro, corrispondente al profitto del reato di truffa in danno dell’INPS.

Il dipendente furbetto

Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, con la collaborazione della Direzione Provinciale dell’INPS, hanno consentito d’ipotizzare che l’indagato, dipendente del Istituto con qualifica di Ispettore di Vigilanza, avrebbe fraudolentemente sottaciuto una collaborazione professionale continuativa con uno studio legale.

Sulla base degli elementi acquisiti allo stato delle indagini, sarebbe emerso che il dipendente pubblico ha omesso di comunicare all’INPS la propria attività per evitare il transito al ruolo amministrativo in modalità part-time presso l’ente, che avrebbe comportato una diminuzione del 50% dello stipendio e la perdita dell’indennità connessa alla funzione di Ispettore.

Il sequestro al dipendente Inps

Sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie nella disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza di euro 95.755,86, pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dal soggetto in qualità di Ispettore di Vigilanza a far data dal 1 gennaio 2018 e quanto sarebbe stato in realtà spettante in caso rapporto lavorativo in modalità part-time.