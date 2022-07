Una donna travolta e uccisa a Palermo, incidente mortale in via Terranova

Una donna di 87 anni, Giovanna Giglio, è stata travolta e uccisa in via Terranova, a Palermo, mentre stava salendo sull’auto del figlio. La tragedia è avvenuta stanotte. La donna è deceduta subito dopo il ricovero all’ospedale Cervello.

Come riporta La repubblica, Giovanna Giglio, 87 anni, è stata travolta da uno scooter Piaggio Beverly 125 mentre si apprestava a salire sull’auto del figlio. L’incidente si è verificato alle le 22,45 circa. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia intervenuta sul posto, l’anziana è stata investita dallo scooter che proveniva da via Cesare Terranova in direzione di via Paruta. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Cervello purtroppo però è deceduta nel corso della notte.

Adesso il conducente dello scooter, un uomo di 42 anni, rischia un’accusa per omicidio stradale. Sull’incidente indaga la sezione Infortunistica della Polizia municipale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario per consentire ulteriori indagini.