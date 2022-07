Dolce e Gabbana portano l’alta moda a Siracusa e Marzamemi, oltre 700 vip in Sicilia

Tanti i vip che arriveranno in Sicilia per partecipare alle sfilate il 9 in piazza Duomo a Siracusa, il 10 a Marzamemi

A Siracusa fervono i preparativi per i grandi eventi dei due stilisti Dolce e Gabbana dove arriveranno personaggi famosi di Hollywood e non solo. Tra gli ospiti più attesi, secondo indiscrezioni, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Beyonce. Per l’evento di alta moda dei due stilisti Dolce & Gabbana a Siracusa sono state mobilitate 40 aziende, 900 i lavoratori. Sono oltre 1700 le notti prenotate tra Siracusa e il borgo marinaro di Marzamemi.

La Sicilia ancora protagonista con Dolce e Gabbana

Nel salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio, a Siracusa, sono stati dati i numeri del decennale dell’alta moda, firmato da Dolce&Gabbana, che si terrà dal 7 all’11 luglio. “In 10 anni – ha detto Alfonso Dolce, Ad di Dolce&Gabbana – di alta moda in Italia è la quarta volta che un evento viene organizzato in Sicilia. Dopo Taormina, Palermo ed Agrigento, si è scelto Siracusa e il borgo di Marzamemi”.

I vip in arrivo a Siracusa

Come detto, tanti i vip che arriveranno in Sicilia per partecipare alle sfilate il 9 in piazza Duomo a Siracusa, il 10 a Marzamemi. “Verranno 700 ospiti – ha detto Fedele Usai, responsabile della comunicazione e marketing di Dolce&Gabbana – ma sulle celebrity non possiamo dire nulla. L’investimento per questo evento è certamente importante, basti pensare che quando fu organizzato quello a Venezia il numero di notti prenotate fu inferiore rispetto a Siracusa. Sono 20 le strutture alberghiere coinvolte, poi c’è anche il servizio catering con 150 aziende interessate all’evento. Si tratta di uno sforzo importante, Dolce&Gabbana hanno riportato l’alta moda in Italia dove negli anni 50 era nata. Le case di moda hanno poi scelto Parigi ma i due stilisti, in controtendenza, hanno deciso di riportare al centro l’Italia. Un progetto nato 10 anni fa, e siamo qui per festeggiare il decennale, con l’obiettivo di promuovere la bellezza italiana”.

I due stilisti arrivati sul “Regina d’Italia”

I 2 stilisti italiani sono giunti a Siracusa via mare, sullo yacht Regina d’Italia. Giorno 7 è previsto un evento di benvenuto, l’indomani nella Grotta dei Cordari, all’interno del Parco archeologico di Siracusa, ci sarà una mostra collezione di gioielli, con una sfilata. A seguire un concerto riservato agli ospiti al Teatro greco con un soprano per la regia di Davide Livermore che ha firmato l’Agamennone, tragedia che è stata inscenata in questa edizione delle rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa. Il 9 luglio ci sarà la sfilata di abiti femminili in piazza Duomo, a Siracusa, dove è stata allestita la passarella, l’indomani sfilata da uomo a Marzamemi. La chiusura, giorno 11 luglio, prevede una cena privata al Castello Maniace di Siracusa.