Intesa Universitaria: al via orientamento e tutorato per le nuove matricole

Anche quest’anno l’associazione studentesca Intesa Universitaria, che da oltre 20 anni si mette al servizio degli studenti e delle studentesse dell’Ateneo palermitano, sta portando avanti le attività – che da sempre contraddistinguono il modus operandi di Intesa – di orientamento e tutorato delle future matricole. Il nuovo anno accademico è alle porte e migliaia di nuovi studenti si stanno per approcciare per prima volta all’Università, approccio che certe volte può non essere semplice. Intesa Universitaria si prende l’onere di accogliere i ragazzi e seguirli passo, passo, dalla più semplice pratica all’orientamento.

Moltissime sono le attività che propone l’associazione per le matricole, fra le tante proposte c’è – sopratutto – “IntesaTest”, un corso totalmente gratuito che tenta di preparare al meglio le future nuove matricole ai test. Il progetto è organizzato da studenti e studentesse delle varie facoltà con lo scopo di fornire ai futuri studenti tutte le conoscenze e abilità necessarie per lo svolgimento e il superamento dei test di ammissione. Anche quest’anno il corso si è svolto nei mesi di marzo e verrà riproposto ad agosto in vista dell’imminente inizio dei test. È organizzato in tante lezioni che coprono interamente i programmi dei campi del sapere che interessano i test d’ammissione. Le lezioni verranno fornite in modalità mista sincrona per favorire la partecipazione anche di coloro che abitano distanti dall’Ateneo.

Chiunque fosse interessato al corso o voglia conoscere le tante attività di orientamento e tutorato offerte da Intesa Universitaria, può contattarli sui loro profili Instagram:

@intesaorienta

@intesauniversitaria