Arriva il calo termico in Sicilia con aria fresca dai Balcani

Farà ancora caldo a Palermo e in tutta la provincia ma nel fine settimana le temperature potrebbero scendere anche di 10 gradi.

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte per le prossime 24 orePer domani è previsto a Palermo il livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 35°C. Previsione in decrescita per dopodomani, 8 luglio, con il rischio di ondate di calore che si attesta al livello 1 (colore giallo).

In discesa anche la temperatura massima percepita (33°C). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è «media» la pericolosità prevista, con livello di «preallerta» (colore arancione).

La situazione sembra destinata a cambiare nei giorni del weekend, a partire da venerdì, quando l’anticiclone delle Azzorre si porterà più ad est, mentre quello africano si ritirerà verso sud-ovest; ciò permetterà l’infiltrazione di aria più fresca dai Balcani, con calo termico e locale instabilità.