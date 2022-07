Pauroso incidente alla Favorita, auto si schianta contro la vegetazione (VIDEO)

L'incidente in direzione Mondello questa mattina. Sul posto anche la ditta di soccorso stradale Magnasco

PALERMO – Incidente stradale a Palermo in viale Diana. Un’auto con a bordo due giovani è finita fuori strada nei pressi di casa natura, nella zona del parco della Favorita in direzione Mondello.

L’autista dell’automobile, una Ford Ka, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro la vegetazione laterale dopo aver fatto testa-coda. A bordo della piccola utilitaria c’era una coppia di fidanzati rimasti per fortuna illesi.

Sul posto quattro pattuglie della polizia di Stato e una pattuglia della municipale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nell’impatto.

Sul posto anche la ditta di soccorso stradale Magnasco per la rimozione dell’auto incidentata e una squadra della ditta Interventa per la pulizia della strada.