Incidente bici elettrica-auto, bimba di 4 anni in ospedale a Palermo

PALERMO – Una bambina di 4 anni è rimasta ferita a causa di un incidente stradale avvenuto a Palermo tra una bicicletta elettrica e un’automobile.

Incidente si è verificato in via dei Cantieri, nel tardo pomeriggio di oggi. Come riportato da Palermo Live, nell’impatto, avvenuto tra un’autovettura e una bici elettrica, è rimasta ferita una bimba di 4 anni che era in sella al mezzo a due ruote con un adulto.

La bambina é stata soccorsa dal 118 e condotta all’ospedale Villa Sofia. Indaga la Polizia municipale palermitana.