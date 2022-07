Dolce&Gabbana a Siracusa in yatch, parata di vip da Jennifer Lopez a Ben Affleck

Siracusa e il borgo marinaro di Marzamemi sono le location scelte dalla casa di moda per le sfilate principali

Dolce&Gabbana a Siracusa in yatch, parata di vip da Jennifer Lopez a...

In arrivo il mega yatch Regina D’Italia a Siracusa dove cresce l’attesa per l’evento di Dolce&Gabbana. Per l’occasione, nel Siracusano arriveranno stelle di Hollywood, personaggi del mondo dello spettacolo e grandi nomi dello sport.

A Siracusa, dal 7 luglio a giorno 11 luglio, sarà un susseguirsi di eventi legati alla kermesse di moda dei due stilisti Dolce e Gabbana. Location esclusive del cartellone di eventi saranno la città di Siracusa con l’incantevole scenario dell’isola di Ortigia, e il pittoresco borgo di Marzamemi. Qui Stefano Dolce e Domenico Gabbana presenteranno le collezioni di alta moda ad un pubblico appositamente invitato per l’occasione.

Tanti i vip attesi a Siracusa. Tra le star sicuramente più fotografati ci saranno Jennifer Lopezne Beyoncé ma ci saranno almeno circa 500 celebrità, alcuni dei quali arriveranno con w bordo di yacht. Si parla anche di Ben Affleck Sharon Stone e Monica Bellucci, che, qui, nell’estate del 1999 girò, tra le vie di Ortigia, piazza Duomo compresa, Malena di Giuseppe Tornatore.

Il programma della kermesse Dolce&Gabbana prevede diversi momenti. Nel cartellone un appuntamento, giorno 7, all’Antico mercato di Ortigia, poi la sfilata del sabato in piazza Duomo. Dopo sfilata, gli ospiti di Dolce&Gabbana si recheranno a Fontane Bianche, in un locale notturno che ospiterà i Vip. Una nottata danzante che si preannuncia molto glamour.

Il 10 luglio è prevista la sfilata a Marzamemi, uno dei borghi marinari più suggestivi della Sicilia, sulla punta estrema dell’isola. Ultimo giorno al Castello Maniace, la fortezza federiciana, uno dei fiori all’occhiello di Siracusa. Un evento che i giornali internazionali seguiranno da vicino. Un trampolino di lancio non indifferente per le location che ospiteranno gli eventi Dolce&Gabbana.

Domani a Palazzo Vermexio sarà reso pubblico il programma degli eventi organizzati da Dolce&Gabbana per presentare le loro collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria.