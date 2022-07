Tutti pazzi per Borgo Parrini, Antonella Elia estasiata dalla “Barcellona palermitana”

Borgo Parrini, graziosa location che si trova a Partinico, in provincia di Palermo, al centro dei social grazie alle foto pubblicate da Antonella Elia. La showgirl in questi giorni è stata impegnata a Terrasini in alcune riprese del film “Siamo Mendicanti” di Piero Melissano, scritto da Francesca Currieri.

Dopo aver terminato i ciak, Antonella Elia si è dedicata del tempo libero assieme a Pietro Delle Piane, nel pittoresco borgo Parrini. Tante le foto e le stories pubblicate dalla ex valletta di Mike Bongiorno. I due, alla fine della visita, sono anche recati anche in una pasticceria per degustare un tipico cannolo siciliano.

Borgo Parrini è meta ogni giorni di decine di visitatori. Un luogo dalle architetture bizzarre ed dall’insolita magia di antico borgo perduto tra le campagne del partinicese. Grazie a investimenti privati e alla potenzialità virale che il borgo ha avuto negli ultimi anni, Borgo Parrini è diventato a pieno titolo un punto di riferimento per il turismo esperienziale del Golfo di Castellammare. Gaudì ma non solo. Si tratta di un bellissimo borgo d’artista, dove le pareti delle sono dipinte coi volti famosi come quello di Frida Kahlo o con frasi celebri come quelle di Papa Giovanni Paolo II o di Gandhi.

Borgo Parrini, la piccola Barcellona palermitana, è una chicca italiana tutta da scoprire, con forme particolari e colori sgargianti; un tripudio di tinte che riprendono il cielo e il mare, una passeggiata fra dipinti, murales e frasi d’autore, meta imperdibile per turisti curiosi e per gli amanti della fotografia.