Caldo e allerta rossa poi le piogge in Sicilia

Prosegue ancora l’ondata di caldo che non tende ancora ad abbandonare la Sicilia. Mentre la Protezione civile regionale dirama un’alta allerta per ondate di calore, si inizia a parlare di una rinfrescata di inizio luglio.

Il meteo in Sicilia, continua il caldo

Caronte non abbandonerà il Sud almeno fino a giovedì. La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per le prossime 24 ore. Livello 3 (colore rosso) a Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previsto per domani con una temperatura massima percepita di 36°C e dopodomani, mercoledì 6 luglio, con una temperatura massima percepita di 35°C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità alta (attenzione, colore rosso).

La pioggia da venerdì

Secondo le prime proiezioni sulle previsioni del tempo per la prossima settimana, potrebbe arrivare una fase di maltempo seppur breve. Quando pioverà in Sicilia? Gli esperti meteo dicono che le piogge potrebbero dare una rinfrescata nella giornata di venerdì prossimo. Il maltempo toccherà prima il Nord per poi arrivare anche al Meridione. Le temperature inoltre scenderanno di qualche grado.