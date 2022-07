Cresce l’attesa per il “Segesta Teatro Festival 2022”, a Palermo la presentazione

Verso il “Segesta Teatro Festival 2022”. Dal 2 agosto al 4 settembre, nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Segesta e nei territori limitrofi, un mese denso di programmazione artistica contemporanea di rilievo internazionale, fra teatro, danza, musica, poesia, installazioni, spettacoli all’alba, progetti speciali, eventi diffusi e incontri.

La conferenza di presentazione avrà luogo martedì 5 luglio alle ore 11 al Museo Riso, in via Vittorio Emanuele 365 a Palermo. La conferenza stampa verrà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Parco Archeologico di Segesta. Prenderanno parte Alberto Samonà, Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Luigi Biondo, Direttore del Parco Archeologico di Segesta, Claudio Collovà, Direttore Artistico Segesta Teatro Festival, Francesco Panasci, Responsabile Comunicazione Segesta Teatro Festival.

Ci saranno anche gli artisti che faranno par della kermesse: Mimmo e Giacomo Cuticchio, Filippo Luna, Virginia Majorana, Giorgia Panasci, Vincenzo Pirrotta, Alfonso Veneroso, Giuseppe Rizzo e Gianluigi Cristiano di UBI ENSEMBLE. “A Segesta nel cuore della natura – dice il Direttore Artistico -, con la luce del sole che sorge e tramonta. È un paesaggio dell’anima, quello del Parco Archeologico, e l’orizzonte del suo Teatro invita tutti noi a momenti unici e di sospensione con gli artisti e i loro doni di bellezza. Felici di accogliervi in questa nuova edizione 2022!” Claudio Collovà