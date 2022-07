Palermo, bimbo di 9 mesi non respira più: la corsa in ospedale

Momenti di paura a Palermo per un bambino di pochi mesi che non respirava piu. Grazie all’intervento dei Carabinieri, il piccolo è stato portato in ospedale ed è stato messo in salvo.

In particolare, i militari sono stati richiamati dalle urla della madre 27enne in via Ammiraglio Rizzo. Il bimbo aveva gravi problemi respiratori ed era diventato cianotico.

I tempi erano molto stretti. I carabinieri hanno fatto salire la donna con il piccolo nell’auto di servizio e di corsa si sono diretti all’ospedale dei Bambini.

Qui i medici sono riusciti a stabilizzare il piccolo che è rimasto in osservazione in ospedale. Dopo le cure mediche il bimbo è stato dichiarato fuori pericolo.