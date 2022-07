Auto si ribalta lungo l’autostrada, madre e figlia gravi in ospedale

Madre e figlia sono rimaste gravemente ferite nel corso di un incidente stradale avvenuto lungo la A20 Palermo-Messina all’interno di una galleria. Le due donne, per fortuna non in pericolo di vita, sono state trasportate in ospedale.

L’incidente si è verificato all’interno della galleria Saja Archi dell’autostrada che da Messina conduce sino a Palermo, prima dello svincolo di Milazzo. Due le macchine coinvolte. Ad avere la peggio una Ford Fiesta con a bordo le due donne, come detto madre e figlia, originarie di Barcellona Pozzo di gotto. Una delle due donne rimaste ferite è stata trasferita con l’elisoccorso al Policlinico, l’altra con un’ambulanza all’ospedale di Milazzo.

Da ricostruire la dinamica dell’incidente. La Ford Fiesta si è ribaltata più volte e si è fermata sulla corsia di sorpasso. L’altro mezzo era guidato da un uomo palermitano che però non avrebbe subito traumi.

Lunghe code sono segnalate in direzione Messina per permettere i soccorsi, per i rilievi da parte della Polstrada e per la rimozione dei veicoli incidentati e la contestuale messa in sicurezza della carreggiata.