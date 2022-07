A Siracusa notte di moda di Dolce&Gabbana, attese Jennifer Lopez e Beyoncé

Jennifer Lopez e Beyoncé tra le supervip che arriveranno in Sicilia per assistere ad uno degli eventi più trendy dell’estate: la sfilata di Dolce & Gabbana sull’isola di Ortigia, a Siracusa. Un evento che farà arrivare in Sicilia la bellezza di 650 personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport e della tv.

E’ in fase di allestimento, in piazza Duomo, in Ortigia, la passarella per la sfilata delle modelle che sabato 9 luglio indosseranno gli abiti firmati da Dolce&Gabbana. Dolce è siciliano e non ha mai negato l’attaccamento per la propria terra, anzi la esalta assieme al collega Gabbana negli abiti d’alta moda che propongono.

Quello in Ortigia è un evento internazionale che coinvolgerà la città siciliana dal 7 al 13 luglio. Oltre il centro storico di Siracusa, saranno interessate altre location come il castello Maniace, l’area archeologica della Neapolis, palazzo San Zosimo e le zone balneari del Minareto e di Fontane Bianche.

Tra le star attese, come detto, ci sono Jennifer Lopez, Beyoncé ma ci saranno almeno 650 vip, alcuni dei quali arriveranno a Siracusa direttamente dal mare, a bordo di yacht. Si parla anche di Ben Affleck, Sharon Stone e Monica Bellucci, che, qui, nell’estate del 1999 girò, tra le vie di Ortigia, piazza Duomo compresa, Malena di Giuseppe Tornatore.