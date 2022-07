Sabato da caldo record, bollino rosso a Palermo: rinfresca da mercoledì

Dovrebbe essere un sabato da caldo record, il prossimo: sono infatti 22 i centri urbani (un numero mai raggiunto quest’anno) previsti con il bollino rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio.

Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Oggi e domani i bollini rossi sono 19 (Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni). Questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Così anche in Sicilia l’afa e il caldo non mollano la presa almeno fino alla metà della prossima settimana. Gli esperti meteo prevedono un calo delle temperature che potrebbero tornare ad allinearsi con le medie stagionali. È ancora presto però per dirlo con certezza. Intanto per oggi e per domani l’allerta è massima per possibili ondate di calore e per il rischio incendi elevato.