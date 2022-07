L’aeroporto di Palermo segna crescita record a giugno: oltre 726mila passeggeri

A giugno cresce del 3,9% il numero di passeggeri transitati dall’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’. Per lo scalo aereo si tratta di un altro record: 726.464 passeggeri contro 699.415 del 2019. Aumenta pure la media dei passeggeri per volo, che passa da 139 a 146.

Non era mai successo che a giugno l’asticella superasse il tetto dei 700mila passeggeri. Stessa cosa è accaduta lo scorso maggio (704mila).

La crescita nel mese di giugno ha fatto lievitare anche il numero dei passeggeri in transito nei primi sei mesi del 2022, che da circa una settimana ha superato il livello del periodo pre-pandemia (2019): 3.185.958 contro 3.183.194 del 2019 (+2.764 viaggiatori), mantenendo la crescita sopra lo zero: +0,1%.

E’ invece a -0,8% il numero di voli da e per lo scalo aereo palermitano: 4.986 contro 5.026 di giugno 2019.

Nel periodo gennaio-giugno, invece, aumenta del 4,11% il numero dei voli: 24.740 contro 23.764 movimenti di gennaio-giugno 2019.

Il traffico internazionale ha inciso per il 30,57% su giugno e ha raggiunto il 25,2% nei primi sei mesi dell’anno.

Con questi numeri, le previsioni per il mese di luglio indicano che sarà un altro mese da record, con un obiettivo: 800mila passeggeri.