L'omicidio in via Imperatrice Costanza, una strada che conduce alla piazza della Zisa

Omicidio a Palermo, Giuseppe Incontrera forse ucciso dopo lite per incidente stradale

Giuseppe Incontrera, 45 anni, è l’uomo morto ammazzato a Palermo nel quartiere Zisa. L’uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. La sparatoria forse dopo una lite scaturita da un incidente stradale.

Una mattina di sangue a Palermo

L’omicidio in via Imperatrice Costanza, una strada che conduce alla piazza della Zisa. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto dopo una lite causata da un banale incidente stradale. Ma al momento è solo una ipotesi da confermare.

I colpi sono stati esplosi attorno alle 8 di questa mattina. L’uomo ancora vivo è stato portato al Civico con tre colpi di pistola addosso, due al torace, uno alla spalla. In seguito però è morto nonostante i tentativi dei medici.

Sul luogo dell’omicidio sono presenti i Carabinieri che stanno eseguendo i rilievi.

In ospedale il caos dei parenti che sono arrivati in seguito alla notizia della morte del proprio congiunto. Per presidiare sono intervenuti gli agenti di polizia del reparto mobile. I sanitari del 118 arrivati nella zona dove è stato ferito a morte l’uomo sono stati aggrediti.