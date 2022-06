Crolla ascensore a Palermo, dentro c’erano tre persone

Crolla un ascensore a Palermo, un incidente che ha provocato 3 feriti gravi. La tragedia si è verificata in un condominio che si trova in via Largo Vincenzo Balistreri, nelle vicinanze di corso dei Mille.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ascensore era giunto all’altezza del quinto piano dello stabile. Poi, forse a causa della rottura di una fune, il vano è letteralmente crollato giù per una cinquantina di metri. Poi ha impattato con la base, uno schianto fortissimo.

Le tre persone che vi erano all’interno sono rimaste ferite e ora si trovano in gravi condizioni. Sono state soccorse dal 118 e dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine.