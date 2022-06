Bimbo travolto da auto a Monreale, ora è fuori pericolo

È fuori pericolo il piccolo A. che era stato investito da un’automobile mentre giocava con la sua bicicletta a Monreale, nella frazione di Villaciambra. Il bambino ha subito un’operazione chirurgica e adesso il peggio è passato.

Sono stati attimi di paura per i familiari del bambino che proprio ieri ha compiuto 10 anni. La sera del 28 giugno il bambino era in sella alla sua bici, quando è stato travolto da un’auto. Un impatto violentissimo.

Il piccolo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in condizioni definite gravi. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico e adesso le sue condizioni sono in miglioramento.

L’incidente è avvenuto nei pressi della parrocchia di Villaciambra, vicino alla piazza della frazione di Monreale. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Monreale presenti sul luogo dell’incidente assieme ai colleghi di Altofonte.