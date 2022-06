Incidente a Monreale, bimbo travolto da un’auto in gravi condizioni

MONREALE – Tragedia a Monreale, nel Palermitano, dove un bambino di 10 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il piccolo si trova adesso ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

La vicenda si è consumata ieri sera nella piazza principale della frazione monrealese di Villaciambra. Secondo quanto ricostruito, il bambino stava giocando sulla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’automobile, una Hyundai.

Si è trattato di un impatto violento che ha causato vari traumi al piccolo, i più gravi alla testa. Il bambino è stato soccorso dal 118 che lo ha condotto a Palermo. Ora si trova ricoverato in ospedale un prognosi riservata. Sono ore di grande apprensione per i familiari.

Sul l’incidente indagano i Carabinieri di Monreale presenti ieri sera sul posto assieme ai colleghi della Stazione di Altofonte.