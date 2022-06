Grave incidente a Partinico, uomo in fin di vita travolto da un’auto sulla SS113

Gravissimo incidente a Partinico dove un uomo a bordo di una bicicletta è stato travolto da un’automobile. L’uomo ora si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sbalzato per diversi metri.

Come si legge su BlogSicilia, un’auto ha falciato un anziano in bici nel corso della giornata d’ieri. La tragedia è avvenuta lungo la SS113 nei pressi della città di Partinico.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e dai carabinieri e avrebbe riportato gravi ferite e fratture in tutto il corpo. E’ stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Partinico. i medici si riservano la prognosi sulla vita.

Sempre nella serata d’ieri un bambino di 10 anni è stato travolto mentre era in sella alla sua bici. Il dramma a Monreale, nella razione di Villaciambra. Il piccolo è adesso ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Sul posto il 118 e i Carabinieri di Monreale e di Altofonte per i rilievi.