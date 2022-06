Tragedia in mare nel Palermitano, uomo muore in acqua

Tragedia nel Palermitano dove un uomo è morto in mare. In particolare, un turista di origine israeliana di 72 anni è morto questa sera nel lungomare di Campofelice di Roccella.

L’uomo non si trovava più in mare ed è stato ritrovato privo di coscienza dopo che sono scattate le ricerche della Capitaneria di Porto.

Portato a riva, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo con tutte le manovre possibili per cercare di fare tornare a battere il cuore. L’uomo è stato indubato e defobrillato. Ogni tentativo però si è rivelato inutile, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.