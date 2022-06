Rocambolesco incidente stradale in Viale Regione Siciliana, si schiantano 3 auto

Incidente stradale lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Sono tre le auto che si sono schiantate in rocambolesco sinistro.

Lo schianto si è verificato nella giornata di ieri quando erano circa le 11.30, lungo la Circonvallazione di Palermo. Per fortuna lo scontro non ha provocato feriti ma ha generato qualche disagio nella circolazione di via Regione Siciliana.

Sul posto, oltre alla polizia municipale, sezione infortunistica, per i rilievi di rito, anche la ditta di soccorso stradale Magnasco per la rimozione dei veicoli incidentati.

Ieri un altro incidente stradale lungo la SS624 Palermo-Sciacca. In tutto sono tre persone rimaste ferite nell’impatto tra tre automobili. L’incidente è avvenuto ieri sera lungo lo scorrimento veloce tra Poggioreale e Salaparuta.I soccorsi sono scattati intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere