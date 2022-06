Palermo piange Giorgio, “Sempre il sorriso in faccia, morto nel fiore degli anni”

Il quartiere palermitano della Guadagna piange Giorgio Comito, morto a 20 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto a pochi metri da casa sua. Il giovane stava per arrivare a casa ma un incidente in via Villagrazia se lo è portato via, spezzando la sua vita ancora nel fiore degli anni.

E fa ancora più male sapere che a soccorrere il giovane è stato il padre del ragazzo, tra i primi scesi in strada in seguito allo schianto. Giorgio, secondo quanto ricostruito, era appena uscito dal barbiere e stava facendo rientro alla Guadagna, dove abitava assieme alla famiglia. Qualcosa però è andato male e, mentre si trovava in sella alla sua moto, si è schiantato contro un palo dell’illuminazione.

Un impatto violentissimo tanto che il giovane è arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Nel giro di poche ore è spirato, nonostante le cure dei medici e le preghiere dei familiari e dei tanti amici. Giorgio è morto nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Civico.

Immenso il dolore nel rione della Guadagna. Il papà del ragazzo è un volontario della confraternita della Misericordia di Piana degli Albanesi e sarebbe stato lui tra i primi a soccorrerlo. Una tragica circostanza per una persona abituata a soccorrere persone incidentate e ferite. Oltre al padre, lascia nel dolore la madre, un fratello e una sorella.

I genitori lo hanno vegliato, assieme all’esercito di volontari e amici accorsi a consolarli. Una famiglia profondamente legata e solidale verso il prossimo, amata e rispettata da tutti. Del resto, anche il ritratto di Giorgio fatto nei ricordi degli amici e dei fedeli della parrocchia dei Fornai parla di un ragazzo “con il sorriso sempre stampato sulla faccia, allegro, gioviale, disponibile”.

Una miriade i messaggi social per Giorgio

“Non riesco a dirti addio fratello mio – scrive Marco -, ho supplicato tutta la notte ma non è bastato. Non doveva andare così, un incubo bruttissimo, mi hai lasciato un vuoto dentro incredibile, non posso credere che non ci sarai più vicino a tutti noi, tutti ti amano fratello mio, da lassù sicuramente stai guardando quanta gente è qui per te”. “Ti ricorderò sempre con quel sorriso stampato sul viso – ricorda Giorgia -, con quella tua voglia di vivere e divertirti! Ricorderò sempre ogni singolo abbraccio, ogni singolo gesto. Ricorderò sempre quelle sere passate fra risate e battute, ricorderò con quella tua forza di sorridere sempre anche davanti ai problemi”. Il funerale oggi nella chiesa di San Giovanni Capasso, in via dei Benedettini.