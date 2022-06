Grave incidente sul lavoro a Corleone, due operai in ospedale

Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto a Corleone, in provincia di Palermo.

Due uomini di 67 e 40 anni, come riportato da Blogsicilia, sono rimasti feriti, dopo una caduta da un’impalcatura. Hanno riportato varie lesioni e fratture.

In seguito all’incidente, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Corleone. Poco dopo è stato deciso per il loro trasferimento al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Secondo le prime ricostruzioni, i due operai si trovavano su un’impalcatura impegnati per conto di un’azienda di marmi in un lavoro di ristrutturazione di un immobile in via Crispi. L’impalcatura si è staccata dal montacarichi che la sorreggeva facendo cadere al suolo i due lavoratori.

I vigili del fuoco di Corleone sono intervenuti per liberare i due operai per sollevare il montacarichi e consegnarli al 118. Sul posto anche i Carabinieri di Corleone per i dovuti accertamenti.