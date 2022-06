Caldo record nel Palermitano, a Misilmeri raggiunti i 42.6°

E le previsioni non lasciano ben sperare. Ci sarà infatti ancora caldo intenso

Temperature record in provincia di Palermo a causa dell’anticiclone africano che imperversa in questi giorni sull’isila. A Misilmeri sono stati raggiunti i 42.6°, segue Lascari con 41.5. A Mineo 41° poi

#Castellamare del Golfo i 40.9 a seguire Palermo con 40.2, Trapani con 40.1 e a Carini 39.8. Sono i dati pubblicati dal sito Centro meteo siciliano. E le previsioni non lasciano ben sperare. Ci sarà infatti ancora caldo intenso.

L’anticiclone, di origine nord-africana, presente sul Mediterraneo centrale, l’ormai famoso Caronte, continua a mantenere condizioni di tempo stabile e soleggiato anche sulla nostra Penisola, salvo debole instabilità sui settori alpini occidentali, con temperature che registreranno, oggi, valori massimi elevati su gran parte del Paese, fino a molto elevati su Emilia-Romagna e al Centro-Sud. Domani un veloce ma intenso passaggio perturbato interesserà il Nord con temporali sparsi e associato calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali.

Nel Palermitano domani fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà ovunque sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di qualche innocua velatura che assieme alla presenza del pulviscolo sahariano renderanno il cielo lattiginoso. I venti saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste. Mari generalmente calmi o poco mossi. Le temperature saranno in lieve aumento con punte di +42/+43 °C nelle aree interne centro orientali.