Nuova ondata Covid, pronto soccorso affollati e reparto riconvertito al Civico

Dopo mesi in Sicilia tornano a crescere i pazienti ricoverati per Covid

A Palermo aumentano i ricoveri nei reparti Covid. Al pronto soccorso dell’ospedale Cervello l’indice di sovraffollamento è salito al 175%.

Dopo mesi in Sicilia tornano a crescere i pazienti ricoverati per Covid. Solo ieri sono entrati nel reparto oltre 50 pazienti. Anche oggi proseguono gli ingressi nel reparto di emergenza e tornano le code delle ambulanze.

Si tratta di una nuova ondata che ha portato alla riconversione di un reparto di medicina interna con 30 posti all’ospedale Civico. In reparto ora entrano solo nuovi pazienti positivi che hanno problemi respiratori.

Sono 3.938 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 19.741 tamponi processati in Sicilia contro i 4.142 casi di ieri. Numeri più bassi rispetto a ieri e il tasso di positività, oggi di poco inferiore al 20%. Rispetto al bollettino di una settimana fa quello di oggi registra oltre 2mila casi in più.

Il dato allarmante infatti continua ad arrivare dagli ospedali: complessivamente in Sicilia sono 726, 16 in più rispetto a un giorno fa, in terapia intensiva sono 23, con una diminuzione di due unità.

Secondo il report di oggi, la Sicilia è al quinto posto per contagi, gli attuali positivi sono 66.475 con un aumento di 3.566 casi. I guariti sono 1.231 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 11.169. A livello provinciale Catania supera Palermo con 1.418 nuovi casi contro i 1.363 del capoluogo. A seguire la provincia di Messina con 657, Trapani con 312, Siracusa con 311, Ragusa con 299, Agrigento con 283, Caltanissetta con 111, Enna 35.