Incidente mortale a Palermo, muore Giorgio Comito a soli 20 anni

Giorgio Comito, 20 anni, è morto a Palermo in seguito ad un grave incidente avvenuto in via Villagrazia. Un’altra giovane vita spezzata lungo le strade siciliane. Una grave perdita che ha generato dolore nella comunità.

Il giovane si è spento questa mattina all’ospedale Civico di Palermo dove era giunto in condizioni gravissime ieri pomeriggio dopo lo schianto.

Giorgio Comito, intorno alle 18.30 si trovava in sella a un scooter Honda Sh e avrebbe perso il controllo del mezzo per poi andare a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. Un impatto violentissimo.

Sul posto i soccorritori del 118 che lo hanno portato all’ospedale Civico in arresto cardiaco. Nonostante i vari tentativi da parte dei medici del reparto di Prima rianimazione di salvare la vita al giovane, purtroppo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Come riporta Blogsicilia, la salma del ragazzo resta per il momento a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l’autopsia o autorizzare la consegna ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.

Sui social una marea di messaggi di dolore e sconforto. Tante le persone che si uniscono alle condoglianze alla famiglia. “Ciao Giorgio, arrivederci in cielo – lo scrive la Chiesa dei Fornai di Palermo -. Entra in paradiso, accolto dalla Vergine Maria. Possa lei consolare tua madre e tuo padre, lei conosce il dolore atroce della perdita di un figlio.Dal cielo proteggi la tua famiglia, i tuoi amici”.