Incendio devasta San Martino delle Scale, in azione due Canadair

Un altro incendio a Monreale in via Regione Siciliana

Notte di fuoco a Monreale. Sono due gli incendi che hanno fatto lavorare le squadre antincendio. Un rogo è ancora attivo e sono in azione due Canadair.

A bruciare è la montagna di San Martino delle Scale, frazione di Monreale. L’incendio imperversa dalle 3 di questa notte. Sul posto hanno operato sette squadre antincendio, tra vigili del fuoco e forestale, per arginare le fiamme che sono arrivate fino alla parte sommitale della montagna.

Dall’alba di oggi hanno preso il volo due Canadair provenienti da Lamezia Terme. I due mezzi stanno gettando acqua facendo la spola dal Golfo di Palermo.

“Al momento – evidenziano dal comando provinciale dei Vigili del fuoco – non ci sono pericoli per le abitazioni ma l’incendio non è stato ancora circoscritto. Se non lo si fa in tempi brevi allora ci potrebbero essere dei rischi”. A San Martino delle Scale il fronte di fuoco è molto ampio. Ad andare distrutti alberi e macchia mediterranea.

Un altro incendio è scoppiato questa notte lungo via Regione Siciliana, sempre a Monreale, nella zona di contrada San Nicola. Anche qui hanno operato diverse squadre antincendio dei Vigili del fuoco visto che le fiamme si sono pericolosamente avvicinate al alcune villette.