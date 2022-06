Caldo infernale in Sicilia, previsti picchi di 45-47 gradi

Caldo in aumento in Sicilia dove si prevedono picchi fino a 45-47 gradi. Un caldo opprimente che durerà per giorni a causa dello stazionare dell’anticiclone Caronte. Come annunciato nei giorni scorsi, anche in Sicilia le temperature si terranno sopra il limite dei 40 gradi in varie zone.

Intanto in queste ore, anche nella nostra Isola, il passaggio di Caronte ha creato non poche difficoltà ai siciliani, costretti a sopportare valori massimi che hanno superato il muro dei 40 gradi. In alcune località, le temperature si spinte anche sui 42-43 gradi. Ciononostante, la situazione non sembra destinata a migliorare. Anzi, il caldo potrebbe aumentare ancora.

Infatti, secondo gli esperti meteo, la grande ondata di calore potrebbe estendersi ancora per 10 giorni, con temperature destinate a toccare anche i 45 gradi e addirittura i 47 gradi nel Centro-Sud, isole comprese.

Per la giornata di oggi e per domenica, domenica 26 giugno, l’allerta in Sicilia sarà massima sia per il rischio ondate di calore sia per il rischio incendi.

A proposito di incendi, a Monreale, nel Palermitano, è tornato attivo il fronte di fuoco che si è sviluppato a San Martino delle Scale. Sul posto squadre antincendio e un elicottero.