Bambino scompare da casa, ritrovato sano e salvo nel bosco

Un bambino scompare nel nulla dopo essere uscita da casa per dare da mangiare a dei cani. Una storia per fortuna a lieto fine visto che nel corso della notte il bambino è stato ritrovato sano e salvo.

Il piccolo è stato ritrovato in nottata, dopo tre ore di ricerche. Si tratta di un undicenne di cui ieri sera si erano perse le tracce a Larderia, nel messinese. Il bambino intorno alle 21 d’ieri era uscito dalla sua casa di Larderia Inferiore per portare da mangiare ai cani e da lì se ne erano perse le tracce. Sul posto, dopo l’allarme dato dalla compagna del padre dell’undicenne, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno cominciato le ricerche nella campagna antistante il villaggio collinare. Proprio nel bosco, dopo tre ore di ricerche, il bambino è stato ritrovato spaventato ma sano e salvo.

Doveva mancare da casa solo per qualche decina di minuti. Il tempo di dare da mangiare ai cani che si trovavano poco fuori l’abitazione. Era una cosa che faceva spesso il bambino. Solo che questa volta non ha più fatto ritorno a casa. Quando la matrigna è uscita per cercarlo, ha raccontato alla polizia, non lo ha più visto. Già da ieri stesso sono partite ricerche coordinate tra polizia e vigili del fuoco. Si stanno anzitutto battendo le aree più vicine all’abitazione. Nel corso della notte il ritrovamento.