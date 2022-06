Cane azzanna postino al pene, in ospedale

Un postino azzannato da un cane di piccola taglia nelle parti intime finisce in ospedale. La disavventura è capitata ad un portalettere di Messina.

L’uomo, 49 anni, che lavora per una ditta privata di consegne, nel corso del turno di lavoro, è entrato in un palazzo all’interno di un residence. Qui è stato aggredito da un cane di piccola taglia che lo ha azzannato nelle parti intime.

Per soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento del 118 che lo ha portato in ospedale a bordo di un’ambulanza. L’uomo ha subito una ferita agli organi pelvici accertata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Piemonte e giudicata guaribile in otto giorni.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Messina per chiarire con il proprietario del cane il motivo dell’aggressione. L’animale avrebbe agito come tentativo di difesa alla vista di uno sconosciuto all’interno del condomonio.